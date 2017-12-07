04:59 07 декабря 2017 0

Почему педагог решила отправить детей драить сортир, предстоит выяснить в ходе проверки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Самаре надзорными органами проверяется заявление родителей, дети которых пожаловались на воспитательницу одного из частных детских садов. Дети рассказали о случившемся родителям, которые и решили обратиться в надзорные органы.

Как передает Nation News со ссылкой на прокуратуру Самарской области, сама воспитательница, пока дети выполняли поставленную задачу, занималась своими делами.

Ранее «URA.RU» писало об аналогичной ситуации в Омске — там воспитательница заставила четырехлетнего ребенка чистить унитаз в качестве наказания.