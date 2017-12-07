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07 декабря 2017
06 декабря 2017
04:59  07 декабря 2017 0

Воспитательница детсада в Самаре заставляла детей мыть туалеты

Туалет, унитаз, туалетная бумага, санузел
Почему педагог решила отправить детей драить сортир, предстоит выяснить в ходе проверкиФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Самаре надзорными органами проверяется заявление родителей, дети которых пожаловались на воспитательницу одного из частных детских садов. Дети рассказали о случившемся родителям, которые и решили обратиться в надзорные органы.

Как передает Nation News со ссылкой на прокуратуру Самарской области, сама воспитательница, пока дети выполняли поставленную задачу, занималась своими делами.

Ранее «URA.RU» писало об аналогичной ситуации в Омске — там воспитательница заставила четырехлетнего ребенка чистить унитаз в качестве наказания.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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