Жителям Нью-Йорка рекомендуют не выходить на улицу из-за морозов. Мэр города Билл де Блазио опубликовал для местных жителей предупреждение в Twitter.
«Мы настоятельно рекомендуем всем горожанам на этой неделе выходить на улицу как можно реже из-за установившихся холодов. По возможности, узнайте, как чувствуют себя ваши соседи, и заведите домашних питомцев внутрь дома», — цитирует мэра «Федеральное агентство новостей».
Температура в Нью-Йорке 28 декабря составляет 8 градусов ниже нуля, следует из сообщения национальной метеорологической службы в США. В течение недели она может подняться до -4 градусов, отмечает RT. В целом зимой температура в Нью-Йорке находится на уровне от -2 до +5 градусов, пишет «Национальная служба новостей». Заявление политика уже высмеяли в соцсетях, сравнив метеорологические условия с тем, что происходит в России. «И эти люди хотят с нами воевать», — иронично отмечают пользователи. «А в -20 мэр попросит не вылезать из-под одеяла?» — предполагают другие комментаторы.
Как писало «URA.RU», ранее якутским школьникам не удалось прогулять школу благодаря 50-градусному морозу. Согласно установленным нормам, занятия могут быть отменены при отметке минус 52 градуса. В Сети раскритиковали местный закон, комментаторы искренне сочувствуют ученикам.