{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Заявление редакции
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,45
Динамика за 2 недели
Евро 68,23
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
28 декабря 2017
11:38  28 декабря 2017 16

«И эти люди хотят с нами воевать». Мэр Нью-Йорка призвал горожан сидеть дома из-за мороза в 8 градусов

Горожан предупредили о холодахФото: Wikimedia Commons

Жителям Нью-Йорка рекомендуют не выходить на улицу из-за морозов. Мэр города Билл де Блазио опубликовал для местных жителей предупреждение в Twitter.

«Мы настоятельно рекомендуем всем горожанам на этой неделе выходить на улицу как можно реже из-за установившихся холодов. По возможности, узнайте, как чувствуют себя ваши соседи, и заведите домашних питомцев внутрь дома», — цитирует мэра «Федеральное агентство новостей».

Температура в Нью-Йорке 28 декабря составляет 8 градусов ниже нуля, следует из сообщения национальной метеорологической службы в США. В течение недели она может подняться до -4 градусов, отмечает RT. В целом зимой температура в Нью-Йорке находится на уровне от -2 до +5 градусов, пишет «Национальная служба новостей». Заявление политика уже высмеяли в соцсетях, сравнив метеорологические условия с тем, что происходит в России. «И эти люди хотят с нами воевать», — иронично отмечают пользователи. «А в -20 мэр попросит не вылезать из-под одеяла?» — предполагают другие комментаторы.

Как писало «URA.RU», ранее якутским школьникам не удалось прогулять школу благодаря 50-градусному морозу. Согласно установленным нормам, занятия могут быть отменены при отметке минус 52 градуса. В Сети раскритиковали местный закон, комментаторы искренне сочувствуют ученикам.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров