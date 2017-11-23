Якутским школьникам не удалось прогулять школу благодаря 50-градусному морозу, установившемуся в регионе. Согласно установленным нормам, занятия могут быть отменены при отметке минус 52 градуса. Абсурдная ситуация уже породила множество едких комментариев в соцсетях.
Несмотря на минус 50 градусов, юным жителям Оймякона пришлось добираться до учебных заведений. «Актированный день у нас вводится при минус 52 градусах для школьников с 1-го по 5-е классы. Сегодня утром было минус 50, все дети учатся», — цитирует представителя администрации поселка News.ykt.ru.
Пользователи Twitter вовсю комментируют несуразность закона, причем некоторые искренне сочувствуют школьникам. «Суровые челябинские школьники тихо плачут в сторонке… Наверное, там урок патриотизма… Ахренеть, это что за дети-терминаторы такие? Мы в минус 30 уже дома сидели… Минус 50! Не жизнь, а парадайз какой-то», — пишут пользователи соцсетей.
Оймякон известен как один из «полюсов холода» на планете, а Оймяконская долина — одно из самых суровых на Земле мест, где проживает постоянное население.