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30 декабря 2017
07:33  30 декабря 2017 0

Россию ждут опасные погодные аномалии в 2018 году

Виды города перед международной промышленной выставкой
Аномальные холода будут сменяться аномальной жаройФото: Анна Майорова © URA.RU

В России в 2018 году будет нарастать интенсивность опасных метеорологических явлений, рассказал журналистам руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин. По его словам, изменения не перерастут в какую-то катастрофу, однако будут наносить больший ущерб.

«Интенсивность опасных метеорологических явлений будет нарастать. Мы должны быть к этому готовы, это закономерный процесс. Интенсивность аномальных явлений возрастает — это факт, и это будет продолжаться», — цитирует Кокорина РИА «Новости».

Климатолог ожидает, что общее число гидрометеорологических явлений в России останется примерно на том же уровне: 550-600, пишет «Экономика сегодня». Их количество зависит от методики подсчета. «Статистика об опасных гидрометеорологических явлениях подсчитывает явления, которые нанесли ущерб. Она сильно зависит от того, когда явление случилось — ночью или в разгар рабочего дня, сумели подготовиться или не сумели», — пояснил Кокорин.

Эксперт добавил, что погода в 2018 снова будет неустойчивой: аномальные холода будут сменяться аномальной жарой.

Виктор Дорофеев
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