Россию ждут опасные погодные аномалии в 2018 году

В России в 2018 году будет нарастать интенсивность опасных метеорологических явлений, рассказал журналистам руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин. По его словам, изменения не перерастут в какую-то катастрофу, однако будут наносить больший ущерб.
«Интенсивность опасных метеорологических явлений будет нарастать. Мы должны быть к этому готовы, это закономерный процесс. Интенсивность аномальных явлений возрастает — это факт, и это будет продолжаться», — цитирует Кокорина РИА «Новости».
Климатолог ожидает, что общее число гидрометеорологических явлений в России останется примерно на том же уровне: 550-600, пишет «Экономика сегодня». Их количество зависит от методики подсчета. «Статистика об опасных гидрометеорологических явлениях подсчитывает явления, которые нанесли ущерб. Она сильно зависит от того, когда явление случилось — ночью или в разгар рабочего дня, сумели подготовиться или не сумели», — пояснил Кокорин.
Эксперт добавил, что погода в 2018 снова будет неустойчивой: аномальные холода будут сменяться аномальной жарой.