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10 января 2018
09 января 2018
17:43  09 января 2018 4

Путин запретил продавать россиянам «обидное» жилье экономкласса

Квартиры-ячейки в Доме Гинзбурга. Екатеринбург, конструктивизм, макет, квартиры ячейки, ячейка эф
Документ отменяет термин «жилье экономического класса»Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал закон, который заменяет в России термин «жилье экономического класса» на «стандартное жилье». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Документ отменяет термин «жилье экономического класса», обидное для россиян, и вводит понятие «стандартное жилье», пишет RT. Указом Минстроя поручено установить минимально и максимально допустимые размеры жилых помещений. До появления таких требований для стандартного жилья будут действовать критерии экономкласса.

Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин назвал слова «дешевый» и «экономкласс» обидными для россиян. По его мнению, жилье должно быть доступным, но не дешевым, напоминает РИА «Новости».

Кроме того, в России будут введены два новых вида аукционов Агентства ипотечного жилищного кредитования, уточняет «Федеральное агентство новостей». Один из них предполагает право заключения договора аренды для комплексного развития территории, а второй вводит обязательство застройщика передать часть имущества Агентству.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень в конце декабря заявил, что ключевая задача на текущий момент — сделать ипотеку доступной для более чем 50% семей, пишет «Национальная служба новостей». По словам Михаила Меня, объемы выдачи ипотеки увеличились с поправкой на инфляцию с 2004 года в 33 раза.

Нина Калинина
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