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14 января 2018
13 января 2018
Главные новости Москвы
18:03  13 января 2018 3

Винокур рассказал, как Путин реагировал на его анекдоты

Мемориалы после крушения ТУ-154 в небе над Сочи. Концертный зал Александрова. Офис доктора Лизы. Москва, мемориал, винокур владимир
Артист оценил чувство юмора президентаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Артист Владимир Винокур, который стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента, рассказал об общении с главой государства в неформальной обстановке.

Он признался, что знаком с Путиным уже 15 лет, они неоднократно встречались и обсуждали не только политические темы. По словам артиста, он даже рассказывал российскому лидеру анекдоты, на которые тот хорошо реагировал, сообщает агентство Nation News.

«У него с юмором все хорошо. Люди проявляются очень просто: если человек умеет воспринимать смешное, значит, он нормальный», — подчеркнул Владимир Винокур.

Ранее ЦИК России познакомился со списком доверенных лиц Владимира Путина. «URA.RU» узнало имена жителей УрФО, которые будут агитировать за кандидата и даже участвовать в предвыборных дебатах от имени Путина.

Виктор Жуков
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