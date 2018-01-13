Винокур рассказал, как Путин реагировал на его анекдоты

18:03 13 января 2018 3

Артист оценил чувство юмора президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Артист Владимир Винокур, который стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента, рассказал об общении с главой государства в неформальной обстановке.

Он признался, что знаком с Путиным уже 15 лет, они неоднократно встречались и обсуждали не только политические темы. По словам артиста, он даже рассказывал российскому лидеру анекдоты, на которые тот хорошо реагировал, сообщает агентство Nation News.

«У него с юмором все хорошо. Люди проявляются очень просто: если человек умеет воспринимать смешное, значит, он нормальный», — подчеркнул Владимир Винокур.

Ранее ЦИК России познакомился со списком доверенных лиц Владимира Путина. «URA.RU» узнало имена жителей УрФО, которые будут агитировать за кандидата и даже участвовать в предвыборных дебатах от имени Путина.