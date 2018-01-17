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18 января 2018
17 января 2018
20:37  17 января 2018 1

«Медовая-то повкусней будет». Путин попробовал пастилу в Коломне

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин предпочел медовую сладость яблочнойФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Президент России Владимир Путин посетил выставку проектов комфортной городской среды в Коломне. Там он оценил качество и вкус коломенской пастилы.

Владимир Путин, министр ЖКХ Михаил Мень и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрели несколько стендов на выставке. На одном из них президент попробовал знаменитую пастилу, производимую в Коломне по старинному рецепту. Он сравнил яблочную и медовую и угостил ими Воробьева. «Медовая-то повкусней будет», — цитирует Путина «Федеральное агентство новостей».

Напомним, что заработал предвыборный сайт кандидата в президенты РФ Владимира Путина. На портале Putin2018.ru будет своевременно обновляться информация о новых и действующих проектах самовыдвиженца.

Ольга Дудорова
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