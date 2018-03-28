21:00 28 марта 2018 0

28 марта — день траура по погибшим в Кемерове Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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В Кемерове арестовали управляющую сгоревшей «Зимней вишни» и охранника, не включившего пожарную сигнализацию. Мы вспомнили аналогичные ЧП, произошедшие в России в последние 10 лет, и увидели: ни разу в списке обвиняемых не оказывались представители власти. Эксперты рассказали, изменит ли эту тенденцию трагедия в Кемерове.

А перетасовки в кемеровском правительстве уже начались. Губернатор Аман Тулеев снял с должности своего зама Алексея Зеленина, а также главу департамента внешней политики Нину Лопатину. После этого губернатор Кемеровской области записал 10-минутное обращение к жителям региона, большую часть которого посвятил обвинениям «определенных сил» в стравливании людей.

А пока вся страна устраивает митинги в память о погибших, уральские чиновники проводят корпоративы. Объявленный президентом день траура не помешал тобольским работникам культуры весело отметить профессиональный праздник.

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