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28 марта 2018
21:00  28 марта 2018 0

Аресты и увольнения в Кемерове, корпоратив в день траура, коррупция в ХК «Югра». Главное за день — в подборке «URA.RU»

Акция памяти погибших при пожаре в Кемерове в ТЦ
28 марта — день траура по погибшим в КемеровеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

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Главные новости к этому часу:

В Кемерове арестовали управляющую сгоревшей «Зимней вишни» и охранника, не включившего пожарную сигнализацию. Мы вспомнили аналогичные ЧП, произошедшие в России в последние 10 лет, и увидели: ни разу в списке обвиняемых не оказывались представители власти. Эксперты рассказали, изменит ли эту тенденцию трагедия в Кемерове.

А перетасовки в кемеровском правительстве уже начались. Губернатор Аман Тулеев снял с должности своего зама Алексея Зеленина, а также главу департамента внешней политики Нину Лопатину. После этого губернатор Кемеровской области записал 10-минутное обращение к жителям региона, большую часть которого посвятил обвинениям «определенных сил» в стравливании людей.

А пока вся страна устраивает митинги в память о погибших, уральские чиновники проводят корпоративы. Объявленный президентом день траура не помешал тобольским работникам культуры весело отметить профессиональный праздник.

Трагедия в Кемерове перевела на второй план события вокруг «дела Скрипаля». Сейчас ситуация с отравлением экс-полковника ГРУ оборачивается для России беспрецедентным давлением со стороны других стран. Рассказываем, к чему все идет и как это скажется на простых россиянах.

Хоккейный клуб «Югра» исключили из КХЛ. После этого клубом заинтересовались силовики. Оказалось, что пока хоккеисты ХМАО проигрывали, деньги «Югры» шли на элитную недвижимость и иномарки для руководства.

Останки ямальского мамонтенка Любы хотят использовать для возрождения вымерших животных. Ученые даже придумали для этого несколько способов. Палеонтолог РАН рассказал, насколько это возможно.

Наталья Полетавкина
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