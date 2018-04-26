07:50 26 апреля 2018 0

Здоровью Клюкиной ничего не угрожает Фото: скриншот stories инстаграм-аккаунта Дарью Клюкиной

Уральская модель Дарья Клюкина попала в аварию. Девушка опубликовала в stories своего Instagram-аккаунта последствия столкновения автомобилей на одной из парковок в Москве.

Участница телешоу «Холостяк» выложила видео помятой машины, в которой ехала со своими друзьями. Кадры с побитым автомобилем девушка сопроводила комментарием: «Со мной все нормально, немного болит колено». По словам Дарьи, водитель с третьего ряда поворачивал на парковку. Дарья и ее подружки не пострадали, а отделались легким испугом, передает «Экспресс-газета».

Сейчас физическому и психологическому здоровью Клюкиной и ее друзей ничего не угрожает. Она уже опубликовала несколько видеообращений к поклонникам с просьбой не беспокоиться по этому поводу. Напомним, накануне вышел выпуск 6 сезона реалити-шоу «Холостяк». Главный герой, певец Егор Крид, выгнал девушку из проекта, после того как уличил ее во лжи, однако позже вернул на шоу. После этого Егор посвятил песню модели из Екатеринбурга.