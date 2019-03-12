Суд отстранил Арашукова от должности сенатора

Александр Поздеев
© Служба новостей «URA.RU»
12 марта 2019 в 20:02
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Заседание Басманного суда о вынесении решения о мере пресечения по уголовному делу Кириллу Серебренникову. Москва, серебренников кирилл
Решение об отстранении сенатора вынес Басманный суд МосквыФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Член Совета Федерации Рауф Арашуков временно отстранен от должности сенатора. Об этом во вторник, 12 марта, сообщили журналистам представители Басманного суда Москвы.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя о временном отстранении Арашукова», — приводит «Интерфакс» слова пресс-секретаря суда Юноны Царевой. Отстранение будет действовать до вынесения Арашукову приговора либо до отмены уголовного преследования.

Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков были задержаны в январе этого года. В рамках заведенных уголовных дел СКР провел более 70 обысков.

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