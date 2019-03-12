Суд отстранил Арашукова от должности сенатора

Член Совета Федерации Рауф Арашуков временно отстранен от должности сенатора. Об этом во вторник, 12 марта, сообщили журналистам представители Басманного суда Москвы.
«Судом удовлетворено ходатайство следователя о временном отстранении Арашукова», — приводит «Интерфакс» слова пресс-секретаря суда Юноны Царевой. Отстранение будет действовать до вынесения Арашукову приговора либо до отмены уголовного преследования.
Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков были задержаны в январе этого года. В рамках заведенных уголовных дел СКР провел более 70 обысков.