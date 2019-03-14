Экс-сенатор Арашуков отрицает свое участие в убийстве кандидата на пост главы Карачаево-Черкесии

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 13:20
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Между сенатором и соучастником убийства Шебзухова прошла очная ставкаФото: сайт Совета Федерации
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Задержание сенатора и его отца - топ-менеджера "Газпрома"

Сотрудники Следственного комитета России провели очную ставку между бывшим членом Совета Федерации Рауфом Арашуковым и Рустамом Копсергеновым, которого следователи считают соучастником одного из заказанных экс-сенатором убийств. Арашуков назвал слова своего земляка о проплаченном убийстве кандидата на пост главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова оговором.

На очной ставке Копсергенов уточнил, что сам он не был участником покушения, и обвинил Арашукова в организации преступления. По его словам, Шебзухова должны были просто избить, однако в результате нападения он погиб. Плату исполнителям преступления, по словам Копсергенова, бывший сенатор назначил в 500 тысяч рублей.

Арашуков своей вины не признал. «Арашуков заявил, что это оговор и он не имеет к нападению на Фраля Шебзухова никакого отношения», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники в СКР.

Бывшего сенатора задержали утром 30 января прямо на заседании Совета Федерации из-за подозрения в заказе на убийство двух человек и организации преступного сообщества, напоминает агентство Nation News. Во время заседания суда, где Арашукову должны были избрать меру пресечения, сенатор о чем-то разговаривал со своим адвокатом и постоянно смеялся. Его арестовали на два месяца. Также был задержан отец сенатора, бывший топ-менеджер «Газпрома», которого заподозрили в хищении газа на 30 млрд рублей, отмечает РАПСИ.

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