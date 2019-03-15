14 марта 2019

Менеджер Началовой опроверг информацию об отеке мозга у певицы

Александр Поздеев
© Служба новостей «URA.RU»
15 марта 2019 в 07:35
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Певица и ведущая госпитализирована с двусторонней пневмониейФото: Юлия Началова, Instagram

Несмотря на тяжелое состояние, в котором находится известная российская телеведущая и певица Юлия Началова, официально информация о якобы произошедшем у нее отеке мозга не подтверждается. Об этом заявила журналистам менеджер Началовой.

«Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева опровергла сообщения об отеке мозга певицы», — сообщает агентство Nation News. При этом состояние Началовой оценивается как тяжелое и нестабильное.

Ранее сообщалось, что у Началовой, госпитализированной с двусторонней пневмонией, начался отек мозга. Певица была госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии, а в воскресенье, 12 марта ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в кому, напоминает сайт Vse42. При этом изначально представители и родственники Началовой также отрицали факт ее болезни.

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