Менеджер Началовой опроверг информацию об отеке мозга у певицы

Певица и ведущая госпитализирована с двусторонней пневмонией Фото: Юлия Началова, Instagram

Несмотря на тяжелое состояние, в котором находится известная российская телеведущая и певица Юлия Началова, официально информация о якобы произошедшем у нее отеке мозга не подтверждается. Об этом заявила журналистам менеджер Началовой.

«Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева опровергла сообщения об отеке мозга певицы», — сообщает агентство Nation News. При этом состояние Началовой оценивается как тяжелое и нестабильное.

Ранее сообщалось, что у Началовой, госпитализированной с двусторонней пневмонией, начался отек мозга. Певица была госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии, а в воскресенье, 12 марта ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в кому, напоминает сайт Vse42. При этом изначально представители и родственники Началовой также отрицали факт ее болезни.