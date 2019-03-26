Экс-сенатора Арашукова отправят на психиатрическую экспертизу

Арашукову продлили арест до 30 июня ФОТО: сайт Совета Федерации

Следственный комитет России отправит бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщили следователи на заседании суда при рассмотрении ходатайства о продлении ареста экс-сенатора.

«По делу необходимо допросить свидетелей, назначить обвиняемым комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу», — приводит РИА «Новости» слова следователей. Уточняется, что они просят продлить арест Арашукова до 30 июня.

Бывшего сенатора задержали утром 30 января прямо на заседании Совета Федерации из-за подозрения в заказе на убийство двух человек и организации преступного сообщества, напоминает «Национальная служба новостей». Во время заседания суда, где Арашукову должны были избрать меру пресечения, сенатор о чем-то разговаривал со своим адвокатом и постоянно смеялся. Его арестовали на два месяца. Как отмечает агентство Nation News, также был задержан отец члена Совета Федерации, бывший топ-менеджер «Газпрома» Рауль Арашуков, которого заподозрили в хищении газа на 30 млрд рублей.