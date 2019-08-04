Кличко покинул Киев после предупреждения об отставке

Мэр Киева Виталий Кличко покинул территорию Украины после того, как узнал, что его могут отправить в отставку. Об этом сообщает издание Кievvlast.
«По согласованию с президентом Украины [Владимиром Зеленским] отбываю в ежегодный основной отпуск сроком на 5 календарных дней с 5 по 9 августа 2019 года», — сказано в распоряжении, на которое ссылаются украинские журналисты. После публикации документов Кличко был замечен в киевском аэропорту.
Кличко и Зеленский находятся в состоянии конфликта. Администрация украинского лидера ранее направила в правительство обращение, в котором попросила рассмотреть возможность отставки экс-спортсмена с поста мэра Киева. Против Зеленского Кличко объединился с экс-кандидатом в президенты Украины, главой Радикальной партии Олегом Ляшко. Градоначальника также подозревают в проведении махинаций с землями.