Сибирский фотограф опубликовал фото резиденции Кадырова

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Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан, портрет
Резиденция главы Чечни Рамзана Кадырова расположена в центре ГрозногоФото: Владимир Андреев © URA.RU

Новосибирский фотограф Слава Степанов сфотографировал столицу Чечни. Среди множества архитектурных объектов есть и резиденция главы Чечни Рамзана Кадырова. Все сделанные фото Степанов разместил в своем «Живом журнале».

«Переживший две гражданские войны, почти полностью разрушенный в результате боевых действий, с начала XXI века Грозный активно восстанавливался. В результате серьезных инвестиций в Грозном появились современные жилые кварталы, мечети, торговые центры, музеи, спортивные сооружения», — отметил фотограф.

В июне в прессе сообщалось, что Рамзан Кадыров якобы в восемь раз увеличил площадь земли вокруг резиденции в Грозном. Теперь владения регионального лидера в центре города составляют более 30 тысяч квадратных метров. Кадастровая стоимость объекта равна 12,7 млн рублей. Получил ли Кадыров землю в дар или приобрел за собственные средства, достоверно неизвестно.

Резиденция Кадырова — популярное место в Грозном. Фотографии из комплекса любят демонстрировать гости чиновника. Также известно, что за год бюджет Чеченской республики выделит на содержание рабочей резиденции Рамзана Кадырова в Грозном 51,1 миллиона рублей. Ранее сообщалось, что уборка парка при роскошном дворце главы Чечни обходится республиканскому бюджету минимум в 34 миллиона рублей ежегодно.

Сам Кадыров в 2018 году заявлял, что в Чечне улучшается социально-экономическая ситуация, а премьер-министр Дмитрий Медведев в ответ отметил, что республика становится самодостаточной. При этом чеченский бюджет на 80% состоит из поступлений из федерального бюджета.

Резиденция Рамзана Кадырова в Грозном
Фото: gelio.livejournal.com
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Грозный с высоты — город возрожденный из руин. Грозный расположен на юге России, является столицей республики Чечня и одним из крупнейших городов Северного Кавказа. Переживший две гражданские войны, почти полностью разрушенный в результате боевых действий, с начала XXI века он активно восстанавливался. В результате серьезных инвестиций в Грозном появились современные жилые кварталы, мечети, торговые центры, музеи, спортивные сооружения. Многие из них по размерам претендуют на европейские и российские рекорды. #грозный #грозныйсити #чечня #чечнягрозный #чечнясегодня #республикачечня #чечнскаяреспублика #grozny #chechnya

Публикация от Gelio | Stepanov Slava (@stepanovslava)

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