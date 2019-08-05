Сибирский фотограф опубликовал фото резиденции Кадырова

Новосибирский фотограф Слава Степанов сфотографировал столицу Чечни. Среди множества архитектурных объектов есть и резиденция главы Чечни Рамзана Кадырова. Все сделанные фото Степанов разместил в своем «Живом журнале».
«Переживший две гражданские войны, почти полностью разрушенный в результате боевых действий, с начала XXI века Грозный активно восстанавливался. В результате серьезных инвестиций в Грозном появились современные жилые кварталы, мечети, торговые центры, музеи, спортивные сооружения», — отметил фотограф.
В июне в прессе сообщалось, что Рамзан Кадыров якобы в восемь раз увеличил площадь земли вокруг резиденции в Грозном. Теперь владения регионального лидера в центре города составляют более 30 тысяч квадратных метров. Кадастровая стоимость объекта равна 12,7 млн рублей. Получил ли Кадыров землю в дар или приобрел за собственные средства, достоверно неизвестно.
Резиденция Кадырова — популярное место в Грозном. Фотографии из комплекса любят демонстрировать гости чиновника. Также известно, что за год бюджет Чеченской республики выделит на содержание рабочей резиденции Рамзана Кадырова в Грозном 51,1 миллиона рублей. Ранее сообщалось, что уборка парка при роскошном дворце главы Чечни обходится республиканскому бюджету минимум в 34 миллиона рублей ежегодно.
Сам Кадыров в 2018 году заявлял, что в Чечне улучшается социально-экономическая ситуация, а премьер-министр Дмитрий Медведев в ответ отметил, что республика становится самодостаточной. При этом чеченский бюджет на 80% состоит из поступлений из федерального бюджета.