Певица Лолита зажгла под фонограмму в Казахстане Фото: страница Лолиты Милявской в Instagram @lolitamilyavskaya

Певица Лолита появилась на премии Nursultan Music Awards в Казахстане в легком платье из прозрачной ткани и показала зрителям свое нижнее белье и фигуру. Видео с выступления появились в Instagram.

Пользователи Сети не оценили такой поступок певицы. «Какая разница, полупрозрачное или нет, все равно сама все показала», — отметила alida2313. «Есть искренне. Есть проникновенно. Есть крик души. Есть яркий эпатаж. А есть п…ц. И это — он самый. К сожалению», — посетовала vselenamira. «С каких пор неуклюжие движения бегемота под фанеру называются зажигательным выступлением?» — добавила dancovaelena. Комментаторы также отметили, что Лолита забыла про фонограмму, когда начала снимать туфли. «Лолита пляшет, фонограмма идет, люди в восторге», — пишет пользователь k_anastasia_t. «Маленько под фанеру не успела, но излучать такой позитив — это круто», — заметила valeriya_eml.

Артистка исполнила на премии лирическую песню «Раневская» и зажигательную «На Титанике». Лолита отметила, что Нур-Султан является чистым городом, который мог бы стать примером для Европы.

Как писало ранее «URA.RU», Лолита разочаровалась в политике президента Украины Владимира Зеленского. Она раскритиковала украинского лидера за то, что тот никак не помог певице Таисии Повалий, которой отказали в концерте в Национальном дворце искусств «Украина», напоминает «Подмосковье сегодня».