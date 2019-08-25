Инсталляция сидящего человека размещена на берегу моря Фото: Irina Rassvetnaja © URA.RU

В Крыму спасли кота, который забрался на 15-метровый арт-объект, расположенный на площадке фестиваля творческих сообществ «Таврида-АРТ». Видеозапись произошедшего имеется в распоряжении «URA.RU».

На кадрах видно, что инцидент произошел в ночное время. Мужчина залез на верхушку 15-метровой инсталляции в виде человека, сидящего на берегу моря, чтобы снять оттуда кота. За кадром слышны голоса людей, которые подбадривают «спасателя». Мужчине удалось вернуть животное на землю, где кота принялись гладить наблюдавшие за происходящим. Арт-объект, на который забрался кот, выполнен из полированных металлических прутьев с подсветкой. Как животное смогло залезть на такую высоту, остается загадкой.

Ранее на фестивале было сделано трогательное предложение руки и сердца. Во время концерта молодой человек вышел на сцену и предложил своей девушке стать его женой, сообщает РИА «Новости». Она ответила согласием.