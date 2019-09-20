Роскачество нашло пестициды в детском пюре

В семи марках детского питания были обнаружены химикаты Фото: pixabay.com / Pixabay License

Эксперты Роскачества нашли пестициды в детском питании. Следы химикатов обнаружены в продукции девяти торговых марок.

24 марки детского питания проверили по 148 показателям качества. Для анализа выбрали продукты как российского, так и зарубежного производства. «В семи торговых марках эксперты Роскачества нашли пиримитанил (используется для уничтожения плесени и грибов в плодах), а в двух— следы пропаргита (используется для борьбы с клещами)», — сообщает РБК со ссылкой на исследование ведомства.

В Роскачестве посоветовали обращать внимание на состав детского питания: там не должно быть никаких красителей, специй и консервантов. Так, в продуктах для детей до шести месяцев не должно быть сахара и соли.

Ранее эксперты ведомства рассказали о влиянии сухих завтраков на здоровье детей. Частое потребление хлопьев, хрустящих шоколадных шариков и других готовых завтраков может способствовать развитию у ребенка сахарного диабета и ожирения.