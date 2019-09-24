По Крымскому мосту проехал первый поезд

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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив, ферма моста
Железнодорожная часть Крымского моста будет открыта в декабреФото: Официальный сайт «Крымский мост»
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По железнодорожной части Крымского моста, со станции «Тамань Пассажирская» до станции «Керчь Южная», впервые проехал тепловоз. Тестовый запуск локомотива прошел сегодня, полноценное железнодорожное сообщение будет запущено зимой.

По словам гендиректора компании «Стройгазмонтаж», которая занималась строительством сооружения, Аркадия Ротенберга, движение по железнодорожной части моста будет запущено в декабре. «В настоящее время движение осуществляется в техническом режиме», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Крымский мост, соединяющий Керченский и Таманский полуострова, является самым протяженным в Европе. Легковые автомобили и автобусы начали движение по нему в мае прошлого года, для грузовых автомобилей Крымский мост открыли в октябре 2018 года.

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