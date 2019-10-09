Дмитрий Смирнов считает, что государство не проводит никакой антиабортной политики (Архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Эпидемия рака в России является наказанием за аборты и экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Такого мнения придерживается глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов.

«Небо содрогается от убийств детей в абортах и экстракорпорального оплодотворения, от злодеяний нашего народа. И это следствие. Если мы люди, то мы должны это всё расценивать как урок», — приводит слова Смирнова « Царьград ». Он также привел в пример свой приход, в котором, по словам протоиерея, эпидемия рака среди женщин.

Всплеск онкологии связан с тем, что люди не делают никаких выводов и аборты до сих пор разрешены, а государство не пытается этому помешать, считает Смирнов. По его словам, Россия лидирует по количеству абортов, уступая только Китаю.

Ранее Смирнов назвал теорию эволюции Чарльза Дарвина «совершенно ненаучной». По мнению протоиерея, обществу нужно выбрать: либо принять библейское учение о сотворении человека, «либо продолжать валять дурака во всех гимназиях земного шара».