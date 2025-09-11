Известный советский лыжник погиб при пожаре в Ленинградской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
огонь вспыхнул в деревне Ненимяки в Ленинградской области
огонь вспыхнул в деревне Ненимяки в Ленинградской области Фото:

Четырехкратный чемпион СССР по лыжным гонкам, мастер спорта международного класса Сергей Сокарев погиб в результате крупного пожара во Всеволожском районе Ленинградской области. Трагедия произошла в ночь с 9 на 10 сентября 2025 года в деревне Ненимяки, когда около полуночи вспыхнул огонь.

«Четырехкратный чемпион СССР по лыжным гонкам Сергей Сокарев погиб в пожаре в возрасте 68 лет. Огонь вспыхнул в деревне Ненимяки около полуночи с 9 на 10 сентября. Пожар охватил шесть гаражей и распространился на площади более 300 квадратных метров», — сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на региональные службы.

В период с 1981 по 1984 год лыжник четырежды подряд становился победителем 70-километровой гонки, проводившейся в рамках чемпионата СССР. На сегодняшний день данное достижение остается непревзойденным в истории отечественного лыжного спорта — повторить этот успех не удалось ни одному другому спортсмену. Кроме того, на счету Сокарева две победы в марафоне «Праздник Севера». В ходе своей спортивной карьеры он также завоевал бронзовую медаль на дистанции 15 километров на чемпионате СССР и еще одну бронзу на одном из этапов Кубка мира.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Четырехкратный чемпион СССР по лыжным гонкам, мастер спорта международного класса Сергей Сокарев погиб в результате крупного пожара во Всеволожском районе Ленинградской области. Трагедия произошла в ночь с 9 на 10 сентября 2025 года в деревне Ненимяки, когда около полуночи вспыхнул огонь. «Четырехкратный чемпион СССР по лыжным гонкам Сергей Сокарев погиб в пожаре в возрасте 68 лет. Огонь вспыхнул в деревне Ненимяки около полуночи с 9 на 10 сентября. Пожар охватил шесть гаражей и распространился на площади более 300 квадратных метров», — сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на региональные службы. В период с 1981 по 1984 год лыжник четырежды подряд становился победителем 70-километровой гонки, проводившейся в рамках чемпионата СССР. На сегодняшний день данное достижение остается непревзойденным в истории отечественного лыжного спорта — повторить этот успех не удалось ни одному другому спортсмену. Кроме того, на счету Сокарева две победы в марафоне «Праздник Севера». В ходе своей спортивной карьеры он также завоевал бронзовую медаль на дистанции 15 километров на чемпионате СССР и еще одну бронзу на одном из этапов Кубка мира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...