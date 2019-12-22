Полковник в отставке объяснил, почему власти недовольны условиями контрактной службы

По мнению экспертов, российской армии нужны ценные кадры Фото: Анна Майорова © URA.RU

Трата средств на военнослужащего, который имеет достаточный потенциал, но покидает ряды армии уже через год — это деньги, выброшенные на ветер. Именно поэтому правительство одобрило законопроект, согласно которому офицеров, прапорщиков и студентов военных вузов, которые получают ученые степени, могут ограничить в праве заключать новые контракты сроком на один год. Таким мнением с «URA.RU» поделился полковник в отставке Виктор Литовкин.

Поправки в закон о военной службе опубликованы на сайте правительства. При этом изменения сроков заключения контрактов не затронут сержантов и рядовых, а также военных, которые находятся на службе уже после предельного возраста пребывания.

«Когда человек подписывает контракт на военную службу, взамен он получает какие-то средства из финансовой казны. И выдавать эти средства на один год просто неразумно. Поэтому, как правило, контракты подписываются на три года и больше — и это рационально. А тратить средства на человека, который уходит через год, можно назвать средствами, выброшенными на ветер. Поэтому цель — задержать военнослужащего», — считает военный обозреватель Литовкин.

«Министерство обороны, внося такие правки, пытается закрепить научный потенциал — людей, которые имеют склонности к науке и могут принести пользу армии. „Забежать“ в армию на один год с такими остепененными знаниями — не очень разумно», — рассказал «URA.RU» обозреватель «КП» Виктор Баранец. При этом эксперт посоветовал вводить подобные постановления постепенно, чтобы видеть обратную реакцию людей. «Резкие движения» в данном вопросе, по его мнению, могут привести к ошибкам, которые будет трудно исправить.