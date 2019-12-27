Продюсер «Ласкового мая» проклял мать блогера Варламова за его призыв не дарить подарки детдомовцам

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин назвал блогера Илью Варламова фашистом за призыв не привозить на Новый год подарки в детские дома. В добавок к оскорблению блогера Разин проклял мать Варламова за то, что она его родила.
«Я 16 лет находился в детском доме. Мы ждали Нового года, как манну небесную», — рассказал Daily Storm Разин, отметив, что в то время воспитанники детдома были искренне счастливы подаркам спонсоров.
Продюсер заявил, что хочет, чтобы Россия как можно быстрее забыла Варламова и никто на него не подписывался. При этом Разин напомнил, что добиваться успехов могут и воспитанники детских домов, приведя в пример миллиардера Романа Абрамовича, который рос в интернате с Разиным и «как и все ждал подарки на Новый год».
В блоге на «Эхо Москвы» Илья Варламов заявил, что «не нужно мчаться в детский дом и одаривать его воспитанников», потому что это приучает их к иждивенчеству. При этом блогер подчеркнул, что помочь детям в детдомах можно, «вытащив их оттуда через специальные фонды». На момент написания новости «URA.RU получить комментарий Варламова не удалось.
Ранее Разин выступил с сообщением о том, что актриса Анастасия Заворотнюк, борющаяся с болезнью, пошла на поправку, однако в ответ близкие артистки заявили, что продюсер даже не знаком с Заворотнюк, напоминает «Дни.ру».