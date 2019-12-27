Продюсер «Ласкового мая» проклял мать блогера Варламова за его призыв не дарить подарки детдомовцам

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Прогулка по городу блогера Ильи Варламова и главы города Шувалова Вадима. Сургут, улыбка, варламов илья
С мнением Ильи Варламова согласились не всеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин назвал блогера Илью Варламова фашистом за призыв не привозить на Новый год подарки в детские дома. В добавок к оскорблению блогера Разин проклял мать Варламова за то, что она его родила.

«Я 16 лет находился в детском доме. Мы ждали Нового года, как манну небесную», — рассказал Daily Storm Разин, отметив, что в то время воспитанники детдома были искренне счастливы подаркам спонсоров.

Продюсер заявил, что хочет, чтобы Россия как можно быстрее забыла Варламова и никто на него не подписывался. При этом Разин напомнил, что добиваться успехов могут и воспитанники детских домов, приведя в пример миллиардера Романа Абрамовича, который рос в интернате с Разиным и «как и все ждал подарки на Новый год».

В блоге на «Эхо Москвы» Илья Варламов заявил, что «не нужно мчаться в детский дом и одаривать его воспитанников», потому что это приучает их к иждивенчеству. При этом блогер подчеркнул, что помочь детям в детдомах можно, «вытащив их оттуда через специальные фонды». На момент написания новости «URA.RU получить комментарий Варламова не удалось.

Ранее Разин выступил с сообщением о том, что актриса Анастасия Заворотнюк, борющаяся с болезнью, пошла на поправку, однако в ответ близкие артистки заявили, что продюсер даже не знаком с Заворотнюк, напоминает «Дни.ру».

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