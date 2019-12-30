В Госдуме предложили поменять метод подсчета зарплаты врачей

Рассчитывать среднюю зарплату врачей необходимо без учета доходов руководства медучреждений из-за большого разрыва между этими суммами. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 24».
«Необходимо выделить из всех подсчетов заработных плат зарплату главного врача, заместителей главного врача, чтобы их заработная плата не влияла на заработную плату рядовых врачей», — заявил Володин. Также он напомнил, что главный врач назначает заработную плату.
По мнению спикера, для повышения престижа профессии врача нужно создать комфортные условия для молодых специалистов. К примеру, медучреждения должны оплачивать им жилье или создавать другие мотивационные факторы, передает «Национальная служба новостей».
Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос журналиста «URA.RU» и пообещал выделить дополнительно 550 млрд рублей на нацпроект «Здравоохранение». Также российский лидер предложил изменить несправедливую базовую ставку постоянного оклада.