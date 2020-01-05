04 января 2020

Десятки машин в Приморье провалились под лед. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники МЧС наблюдают за людьми, переходящими Исеть по льду. Екатеринбург
На месте происшествия работают сотрудники МЧС (архивное фото)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Приморье около 20 автомобилей провалились под лед. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Поступила информация о частичном провале под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей (количество уточняется), глубина 1,5-2 метра, расстояние до берега до пяти метров», — говорится в сообщении ведомства. В результате происшествия никто не пострадал.

Инцидент произошел в бухте Воевода на острове Русском во Владивостоке, сообщает телеканал 360. К месту происшествия направлены сотрудники местных служб спасения и УМВД. Несколько автовладельцев смогли самостоятельно выехать на берег.

Видео: телеканал 360

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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