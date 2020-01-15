Минпромторг предложил снизить долю отечественных лекарств на рынке

Российские препараты до сих пор не могут занять 50% отечественного рынка лекарств Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Минпромторг РФ предлагает снизить долю отечественных лекарств на российским рынке. По оценкам ведомства, целевые показатели на 2020 год должны быть снижены с 50 до 32% в денежном выражении.

В министерстве уверены, что планы должны быть снижены и на 2024 год — с 53 до 36%. Кроме того, следует снизить планы по присутствию на российском рынке отечественных медицинских изделий в 2020 году (с 40% до 25%). Как пишут «Ведомости», Минпромторг внес предложенные изменения в госпрограмму «Стратегия развития фармацевтической промышленности» до 2030 года. В пояснительной записке ведомство констатирует, что показатели, зафиксированные в предыдущей версии документа, не были достигнуты.

В министерстве сообщили, что за 2019 год доля российских лекарств на рынке составила 30,5% в денежном выражении вместо целевых 46%, а медицинских изделий — 22,74% вместо 36%. Одной из причин, повлиявших на показатели, стало государственное регулированием цен на лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП). «Максимальная цена на лекарство из списка ЖНВЛП не может превышать цену оригинальных импортных лекарств из-за установленных понижающих коэффициентов», — цитирует издание представителя Минпромторга. Российские производители в большинстве случаев представлены на рынке именно в этом сегменте.

Крупнейшие фармацевтические компании России пока инициативу Минпромторга не прокомментировали, как и представители пресс-службы Минздрава РФ.