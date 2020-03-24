Нефтяному противнику России предрекли финансовый кризис

Саудовская Аравия может отказаться от фиксированного курса доллара Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Саудовская Аравия и другие страны персидского залива могут вскоре понести серьезные финансовые потери. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Если пика в спросе на нефть не будет раньше 2040 года, оставшаяся сумма (активов монархов Персидского залива), по мнению экспертов МВФ (Международный валютный фонд), закончится к 2034 году», — пишет News.ru со ссылкой на прогноз издания. Отмечается, что казна государства может опустеть к 2027 году, если нефть будет стоить 20 долларов за баррель. Согласно прогнозу, в случае если цена на нефть будет находиться в диапазоне от 50 до 55 долларов, экономику Саудовской Аравии все равно ожидает кризис и последующий отказ от фиксированного курса доллара.

Экономисты уверены, что мировую экономику ожидает рецессия. Это явление связывают с падением цен на нефть из-за отсутствия договоренностей между Россией и Саудовской Аравией, а также коронавирусным кризисом. Аналитики прогнозируют снижение стоимости нефти марки Brent в 2020 году ниже 20 долларов за баррель. По их мнению, при самом худшем сценарии топливо может подешеветь до пяти долларов за бочку. Страны, входящие в организацию экспортеров нефти (ОПЕК), не смогли договориться ни о сохранении, ни о сокращении объемов добычи черного золота. В результате Россия вышла из альянса, а Саудовская Аравия увеличила свою добычу.