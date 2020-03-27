Кинокритика Долина обвинили в нарушении карантина по коронавирусу после приезда из Германии

Антон Долин был в числе общественников, которые требовали перенести голосование по Конституции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Журналист и кинокритик Антон Долин, который ранее поддержал петицию к президенту РФ Владимиру Путину о введении массового карантина в России и переносе голосования по Конституции, не соблюдает режим самоизоляции, хотя вернулся из Германии, где зафиксирована вспышка коронавируса. На это обратил внимание блогер Ильяс Меркури.

«Антон Долин подписывает петицию во имя усиления мер по коронавирусу, а сам тусит по максимуму, несмотря на то что должен быть дома в самоизоляции», — заявил блогер в видео на своем Youtube-канале Imerkuri. Меркури изучил активность Долина в инстаграме и заметил, что ещё 1 марта кинокритик был в Берлине, откуда вернулся в Россию 2 марта.

По словам блогера, несмотря на то что 6 марта Роспотребнадзор включил Германию в список стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, Долин не стал отказываться от активной светской жизни. Так, например, в начале месяца он посетил несколько кинопоказов, выступил на радио и съездил в Минск.

Однако 21 марта вместе с другими известными деятелями культуры, медицины и общества Долин подписал петицию, которая призывает российские власти ввести более строгие меры карантина из-за коронавируса. Общественники потребовали объявить карантин для всех людей в группе риска, а для остальных ввести разумные ограничения в виде удаленного обучения или работы, закрытия культурных учреждения и других мер. Кроме того, они призвали президента перенести общероссийское голосование по Конституции, которое предполагалось провести 22 апреля.

Сам кинокритик сообщил URA.RU, что не считает обвинения блогера состоятельными. «Я вернулся из Германии 1 марта, а петицию подписал 21-го. Когда я был в Германии, там еще не было выявлено ни одного случая коронавируса», — рассказал Долин в беседе с корреспондентом агентства.

Вместе с тем еще 28 февраля RT сообщал, что в Германии подтвердились 60 случаев заражения коронавируса. Сейчас количество заболевших в стране возросло до 47639 человек, по данным сайта coronavirus-monitor.