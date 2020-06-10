Центробанк анонсировал изменения в закон об ОСАГО

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Ранее Банк России разрешил оформлять полисы ОСАГО без диагностических карт во время вспышки коронавируса. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, предоставить документы можно будет не позднее чем через месяц после того, как снимут ограничения, связанные с коронавирусом.

Кроме того, водителей могут обязать извещать страховую компанию о проведении независимой экспертизы после ДТП. Отмечается, что сейчас подобная обязанность не прописана в законе. ЦБ также предлагает упразднить коэффициенты, которые применяют при использовании прицепа и после грубых нарушений условий страхования — например, указания ложной информации при оформлении полиса или намеренного содействия наступлению страхового случая.

«Если страхователь хочет изменить сведения, указанные при заключении договора ранее, страховщик должен прислать электронный полис не позднее чем через 20 минут», — пишут « Известия ». Однако эта норма будет действовать лишь в случаях, когда корректировка полиса не потребует доплаты страховой премии, а страховщику не придется ожидать подтверждения оплаты от банка. По мнению экспертов, данная поправка ускорит страховые компании к переходу на электронный документооборот и продажам электронных полисов ОСАГО.

Центробанк предлагает внести изменения в закон об ОСАГО. Поправки касаются в первую очередь электронного документооборота при оформлении полиса.

Водителей могут обязать извещать страховую компанию о проведении независимой экспертизы после ДТП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно