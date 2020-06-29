Захарова назвала два главных плюса ношения маски. ФОТО

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Представитель МИД РФ разместила селфи в декольте и с маской Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уверена, что главные плюсы ношения медицинской маски — это ненадобность фильтров в соцсетях и «смещение акцентов». Преимущества защиты от коронавируса дипломат проиллюстрировала селфи с декольте.

«Вижу 2 плюса в маске: ненадобность фильтров и смещение акцентов. Будьте здоровы!» — написала Захарова на своей странице на Facebook.

Интернет-пользователи согласились с тем, что дипломат «шикарно сместила акценты». В комментариях под фото оценили «лук» Захаровой, написав, что она прекрасно выглядит. Одна из подписчиц назвала еще третий плюс ношения маски — экономия помады.

Ранее историк моды Александр Васильев заявил, что медицинские маски и одноразовые перчатки уже нашли отражение в моде и продолжат задавать тренды. При этом он подчеркнул, что одноразовые маски лучше тканевых.

Подписчики оценили внешность представителя МИД России
страница Марии Захаровой на Facebook

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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