Официальный представитель МИД России Мария Захарова уверена, что главные плюсы ношения медицинской маски — это ненадобность фильтров в соцсетях и «смещение акцентов». Преимущества защиты от коронавируса дипломат проиллюстрировала селфи с декольте.
«Вижу 2 плюса в маске: ненадобность фильтров и смещение акцентов. Будьте здоровы!» — написала Захарова на своей странице на Facebook.
Интернет-пользователи согласились с тем, что дипломат «шикарно сместила акценты». В комментариях под фото оценили «лук» Захаровой, написав, что она прекрасно выглядит. Одна из подписчиц назвала еще третий плюс ношения маски — экономия помады.
Ранее историк моды Александр Васильев заявил, что медицинские маски и одноразовые перчатки уже нашли отражение в моде и продолжат задавать тренды. При этом он подчеркнул, что одноразовые маски лучше тканевых.
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