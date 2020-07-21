Россиянам до 15 августа выплатят новое пособие в 15 тысяч рублей

Российские некоммерческие организации и предприятия малого бизнеса до 15 августа могут рассчитывать на новую выплату в размере 15 тысяч рублей. Средства будут перечислены в качестве компенсации за приобретение дезинфицирующих средств и мероприятий, направленных на профилактику коронавирусной инфекции.
«Компания получит 15 тысяч рублей, еще по 6,5 тысячи предусмотрено на каждого сотрудника», — сообщает Nation News. Господдержку получат предприятия общепита, небольшие гостиницы, а также сферы бытовых услуг и дополнительного образования. Программа господдержки малого бизнеса продлится до 15 августа.
Ранее стало известно о новых мерах господдержки для молодых семей. По словам юриста Анастасии Гуриной, при рождении первого ребенка супруги могут претендовать на единовременное пособие в 88 тысяч рублей. Помимо этого, для них предусмотрена льготная ставка по ипотеке.
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