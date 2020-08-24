Найден новый способ лечения коронавируса

В США разрешили лечить коронавирус плазмой крови переболевших. Об этом сообщают эксперты из национального управления по контролю за продуктами питания и лекарствами.
«С сегодняшнего дня мы разрешили врачам использовать плазму крови выздоровевших пациентов для лечения больных коронавирусом», — приводит издание Medical Press сообщение ведомства. Данное лечение принято как срочная мера по борьбе с COVID-19 в США.
По данным издания, плазма крови содержит антитела, которые позволяют легче переносить болезнь. Этот метод лечения еще не доказал свою эффективность и все еще остается экспериментальным, отмечает «Ридус». Однако президент США Дональд Трамп заявил, что терапия поможет спасти «огромное количество жизней». Некоторые специалисты также считают, что новый метод лечения будет эффективным. Но, по их словам, плазмы не хватит для лечения большого количества пациентов.
Ранее в США разработали назальную вакцину от коронавируса. Ее уже протестировали на мышах. Вакцина содержит вирус шимпанзе, который вызывает простуду.
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