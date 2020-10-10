10 октября 2020

Правительство РФ одобрило ежемесячные выплаты на детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Российские семьи получат ежемесячные выплаты на детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Правительство России одобрило ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет в 2020 году. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

«Принять проект распоряжения правительства России по данному вопросу», — говорится в документе. Минтруд РФ получит дополнительные деньги из резервного фонда правительства на субсидии для российских регионов.

Ранее, как напоминает RNS, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит на выплаты семьям с детьми около 10 млрд рублей. 1 млрд пойдет на выплаты семьям, в которых родился третий или последующие дети, а остальные деньги — на пособия на детей от трех до семи лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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