На Западе начали уничтожать детские книги

Проблемы с книгой начались из-за одного героя Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Нидерландах из соображений толерантности уничтожили семь тысяч детских книг, в которых изображен один из традиционных помощников голландского Санта-Клауса Черный Пит. Поводом для предания Пита забвению послужил цвет его лица.

«Публичные библиотеки по всей Голландии снимают с полок детские книги, в которых изображен чернокожий Пит», — сообщает argumenti.ru. Кроме того, издатель одноименной книги про Пита уничтожил семь тысяч ее экземпляров.

Герой нидерландского фольклора Пит стал очередной жертвой европейской толерантности, пишет издание. Помощник Синтаклааса (голландской версии Деда Мороза) традиционно изображался с так называемым блэкфейсом — черным лицом и ярко красными губами. Именно за цвет лица образ Пита посчитали оскорбительным.

Директор Ассоциации публичных библиотек Нидерландов Антон Кок рассказал, что Пит представляет собой стереотипный образ определенной части населения. Поэтому было принято решение с ним бороться.

Ранее о «перегибах в толерантной Европе» рассказал депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, которые приводит Nation News, европейцы готовы распять любого, кто придерживается отличной от их не толерантной точки зрения.