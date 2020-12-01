Рэпер Баста (Василий Вакуленко) ответил музыканту Сергею Шнурову, назвавшему его полицаем из-за концертов во время пандемии. Баста опубликовал стих, в котором написал, что Шнуров дурачок.
«У Сережи завсегда и про все стишок есть. И про честь готов прочесть, прочесть готов про совесть. А по сути — дурачок, комсомолец-стукачок», — написал Баста в Instagram.
Шнуров пишет свои стихи «под диктовку дяди сверху», уверен Баста. Благодаря этому солист группы «Ленинград», который, по словам рэпера, стал «девочкой хорошею», получит орден.
Ранее Баста дал в Санкт-Петербурге два концерта с большим количеством зрителей. После этого Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение, в котором сравнил Басту с полицаем во время войны. Помимо самого Вакуленко, в комментариях Шнурову ответил рэпер из команды Басты T-Fest — Кирилл Незборецкий написал, что Шнуров, считающий себя «царем» Санкт-Петербурга, обиделся на Басту, так как тот собрал в «его» городе два больших концерта.
Баста провел концерты в Ледовом дворце Санкт-Петербурга 27 и 28 ноября. В зале было несколько тысяч человек, после проведения мероприятий Ледовой закрыли за нарушение эпидемиологических предписаний. Премьер РФ Михаил Мишустин сказал, что организаторы в случае нарушений должны быть наказаны. Сам Баста заявил, что правила не были нарушены. Пресс-служба артиста добавила, что на мероприятиях присутствовал представитель комитета по культуре, который не нашел нарушений.
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