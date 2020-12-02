По мнению автоэксперта, сдавать на права должны с 18 лет Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Водители, которые будут сдавать на права в 16 лет, представляют смертельную опасность для других участников дорожного движения. В этом возрасте у людей еще нет осознания ответственности и сложившегося мировоззрения. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился автоэксперт Кирилл Форманчук, комментируя инициативу МВД РФ о допуске к экзамену на права с 16 лет.

«Человек в 16 лет еще в принципе достаточно неразумный, с несформировавшимся мировоззрением и пониманием того, что транспортное средство — источник повышенной опасности, которым можно причинить вред и лишить жизни многих людей. Я считаю, что таким людям, не имеющим жизненного опыта, не стоит сдавать на права», — сказал URA.RU Форманчук.

Сдавать на права необходимо в 18 лет на любой вид транспортного средства. «Минимум надо получать с 18 лет, в том числе и мотоцикл. Я лично считаю, что мотоцикл более опасный, чем автомобиль, в первую очередь, для водителя. Почему 16-летний человек может на нем ездить, я не понимаю. Я бы не посадил 16-летнего человека за мотоцикл, который за две секунды разгоняется до 100 километров в час. Это же абсурд. У мотоциклов аварийность гораздо выше, чем у автомобилей», — поделился эксперт. Сейчас сдавать на права для управления автомобилем можно с 17 лет, получая сами права в 18. Мотоциклами же можно управлять, по действующим правилам, уже в 16 лет.

Ранее МВД РФ предложило допускать к экзаменам на водительские права с 16 лет. По предварительным данным, регламент вступит в силу с 1 апреля 2021 года, сообщает телеканал 360. Согласно проекту документа, чтобы несовершеннолетний смог пройти экзамен, нужно будет предоставить не только свой паспорт, но и письменное согласие одного из его законных представителей, сообщает « Федеральное агентство новостей ».