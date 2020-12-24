Совфед: жесткое регулирование цен на продукты неприемлемо

Жесткое регулирование цен на продукты приведет к их нехватке. Об этом заявила председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Я категорический противник каких-то жестких административных мер регулирования цен», — приводит слова Матвиенко РИА «Новости». Она считает, что такие меры приведут к дефициту на полках.
Глава Совфеда объяснила, по ее мнению власти должны сдерживать повышение цен с помощью увеличения пошлин на экспорт. При этом Матвиенко не видит в начале 2021 года оснований для повышения стоимости продуктов и товаров первой необходимости.
22 декабря выяснилось, что российскому правительству официально разрешат сдерживать цены на продукты. Чуть позже аналитики сообщили, что индекс салата «Мимоза» вырос на 3% по сравнению с 2019 годом, пишет RT. При этом подсолнечное масло и сахар подешевели на несколько процентов после того как об этом распорядился президент России Владимир Путин, уточняет телеканал 360.
Подписывайтесь на URA.RU в