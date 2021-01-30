Топ-менеджеры ВТБ могут войти в совет директоров «Первого канала»

В списке кандидатов в совет директоров АО «Первый канал», внесенных правительством России, оказались три представителя банка ВТБ. Об этом говорится в проекте распоряжения Кабмина РФ.
«В список кандидатов <…> вошли <…> руководитель департамента — старший вице-президент банка ВТБ (ПАО) Дмитрий Снесарь, первый заместитель президента — председателя правления банка ВТБ (ПАО) Юрий Соловьев <…> замруководителя департамента — старший вице-президент банка ВТБ (ПАО) Светлана Федоренко», — пишет «Интерфакс». Также представлены кандидатуры экс-министра экономического развития РФ Максима Орешкина, замглавы аппарата правительства страны Леонида Левина, начальника управления президента страны по общественным связям и коммуникациям Александра Смирнова, главы министерства цифрового развития РФ Максута Шадаева, гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста и председателя правления АО «Страховое общество газовой промышленности» («Согаз») Антона Устинова.
Орешкин стал и новым председателем совета директоров канала. Интерес ВТБ издание объясняет тем, что ранее банк уже владел акциями «ОРТ-КБ», затем избавился от них, но когда в конце года доля государства в АО «Первый канал» снизилась с 51% до 34%, ВТБ вновь заинтересовался этой инвестицией.
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