04 февраля 2021

Росстат зафиксировал рост цен на бензин по всей стране

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Рейд по АЗС со специалистами из лаборатории энергоэффективности. Курган, бензин, топливо, азс, топливо, бензин
В среднем, на прошлой неделе бензин в России подорожал на 22 копейки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В течение прошлой недели бензин, в среднем по России, подорожал на 22 копейки. Такие данные приводит Росстат.

«<…> средние цены по Российской Федерации на бензин автомобильный выросли на 22 копейки, на дизельное топливо — на 2 копейки», — указано в отчете ведомства за 25—31 января. Рост цен был зафиксирован в 62 регионах. Больше всего топливо подорожало в Красноярске (1,1%), Улан-Удэ (1%) и Элисте (0,9%). В Самаре бензин подешевел на 0,1%.

В Хабаровске 4 февраля автомобилисты столкнулись с дефицитом бензина и дизельного топливо. На заправках образовались длинные очереди, а перекупщики начали продавать бензин по 100 рублей за литр.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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