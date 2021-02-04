Росстат зафиксировал рост цен на бензин по всей стране

В течение прошлой недели бензин, в среднем по России, подорожал на 22 копейки. Такие данные приводит Росстат.
«<…> средние цены по Российской Федерации на бензин автомобильный выросли на 22 копейки, на дизельное топливо — на 2 копейки», — указано в отчете ведомства за 25—31 января. Рост цен был зафиксирован в 62 регионах. Больше всего топливо подорожало в Красноярске (1,1%), Улан-Удэ (1%) и Элисте (0,9%). В Самаре бензин подешевел на 0,1%.
В Хабаровске 4 февраля автомобилисты столкнулись с дефицитом бензина и дизельного топливо. На заправках образовались длинные очереди, а перекупщики начали продавать бензин по 100 рублей за литр.
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