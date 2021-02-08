В России упали доходы от продажи нефти

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Выручка от продажи сырой нефти в 2020 году упала на 40,8% Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Выручка от продажи российской сырой нефти в 2020 году упала на 40,8% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе.

«Компании выручили за продажу сырой нефти за рубеж 72,3 миллиарда долларов», — пишет РБК со ссылкой на данные ФТС. Эта сумма составляет 59,2% от выручки 2019 года.

В физическом выражении за границу было продано 238,6 миллиона тонн сырой нефти. Это на 11,4% меньше, чем в 2019 году. В денежном выражении экспорт нефти упал на 32,3%, до 45,3 миллиардов долларов. В физическом выражении падение составило 0,8%, до 141,7 миллионов тонн.

При этом 8 февраля цена нефти Brent впервые превысила 60 долларов за баррель, передает RT. Это стало максимумом с января 2020 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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