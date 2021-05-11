Президент страны НАТО назвал способ сдержать Россию

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Официальное открытие выставки День инноваций Центрального военного округа. Екатеринбург, военная техника, военные, вооруженные силы, военный, камуфляж
В Литве хотят уменьшить военную угрозу России Фото:

Россия создает вызовы безопасности, которые вынуждают страны НАТО обращать больше внимания на обеспечение и сдерживание обороны. Такое заявление сделал президент Литвы Гитанас Науседа, рассказали в пресс-службе президента.

«Россия остается серьезной долгосрочной угрозой для НАТО. Мы должны сохранять бдительность и сосредоточивать внимание на угрозах, исходящих от России, укреплять незаменимые трансатлантические связи, увеличивать оборонные бюджеты и общее финансирование, а также активизировать политику открытых дверей НАТО», — сказал Науседа.

Президент Литвы отметил, что нейтрализовать военную угрозу России удастся с помощью средств обороны НАТО на восточном фланге Североатлантического союза. По его словам, страны Альянса должны инвестировать в оборону. В Литве планируют увеличить расходы на оборону до,5% ВВП к 2030 году.

Он также считает, что Россия мобилизовала «беспрецедентные вооруженные силы» на границе Украины. Науседа отметил, что Россия этим подтвердила, что не планирует прекращать агрессивное поведение и угрожает суверенитету и территориальной целостности соседних государств.

Ранее стало известно, что НАТО подтягивает войска в Прибалтику. Более 30 тысяч военных охраняют Прибалтику от гипотетического «вторжения» армии России. Военные аналитики Китая считают, что учения НАТО могут вызвать войну с РФ, передает агентство Nation news. В то же время альянс не пригласил Россию наблюдать за учениями, хотя Москва подавала такую заявку, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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