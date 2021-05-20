Осужденных привлекут к восстановлению сибирских лесов

Заключенные будут восстанавливать лес, пострадавший от пожаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) планирует создать в Сибири исправительный центр. Осужденные будут восстанавливать лес, который пострадал от пожаров, рассказал директор ФСИН Александр Калашников.

«Тема — лесовосстановление, это очень актуальная тема для Сибири, потому что леса горят, и потом очень сложно их восстановить. И в этом плане мы надеемся создать исправительный центр, исправительные участки, которые с помощью новых технологий позволили бы выращивать саженцы и высаживать их во всех регионах Сибири», — цитирует ТАСС Калашникова. Он отметил, что это станет перспективным направлением для трудоустройства и занятости заключенных. После освобождения они смогут работать в этой сфере, потому что у них будет опыт, считает Калашников.

Осужденные будут работать на крупных объектах в Ненецком автономном округе, на Таймыре, в Магаданской области и Байкало-Амурской магистрали. В них заинтересован крупный бизнес, «Норникель» уже выступал с таким предложением, отметили в ведомстве.

В 2019 году лесные пожары были в Сибири в труднодоступных районах Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии. В России в конце августа 2019 года было 70 лесных пожаров, огонь охватывал 56 тысяч гектаров леса.