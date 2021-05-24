Врачи предупредили о неожиданной угрозе родниковой воды

Вирус гепатита А может оказаться в неблагоустроенных родниках Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Вирусным гепатитом А (инфекционное заболевание печени) человек рискует заразиться через родниковую воду. Об этом в беседе с URA.RU рассказала инфекционист, главный врач сети клиник «Династия» Татьяна Чаленко.

«Глубочайшее заблуждение, что родниковая вода чистая. Родник — это естественный выход глубоких вод, а иногда и не очень глубоких. И эти воды не проходят никакой фильтрации и обработки в отличие от воды из-под крана и бутилированной воды. И в микробном плане там бывают и вирусы гепатита А и вирусы, вызывающие диарею. С точки зрения медицинской безопасности родниковая вода на последнем месте после бутилированной воды и воды из-под крана», — отметила Чаленко.

По словам врача, гепатит А чаще всего встречается в летний период, поэтому, чтобы избежать заражения, употреблять родниковую воду необходимо только в кипяченом виде. В беседе с URA.RU специалист пресс-службы Роспотребнадзора по Свердловской области Анна Ожиганова подчеркнула, что это касается не всех природных объектов. Родниковую воду можно употреблять в сыром виде, если у источника есть хозяин и она находится на балансе.

«Если есть свежие данные производственного контроля о том, что вода безопасна в микробиологическом плане, то пить ее можно», — пояснила Ожиганова. Также, по словам специалиста, важно учесть фактор месторасположения источника. «Необходимо, чтобы у родника была соблюдена санитарно-защитная зона, чтобы рядом не было никаких выгребных ям, чтобы родниковая вода не загрязнялась. Не было какого-то промышленного производства — тогда это будет уже не микробиологическое, а санитарно-химическое загрязнение. Либо какого-то, например, животноводческого хозяйства», — добавила она.