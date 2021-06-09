Госдума запретит преступникам выступать в СМИ и соцсетях

Журналистов и издателей будут штрафовать Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект, направленный на запрет осужденным публично выступать в СМИ, ток-шоу, соцсетях, а также публиковать мемуары и получать за это вознаграждения. Документ разработан депутатом Госдумы от «Единой России» Дмитрием Саблиным.

«Человек, совершивший преступление, должен понимать, что за этим неотвратимо последует наказание. Между тем в современных реалиях преступники обоснованно могут рассчитывать на известность и при содействии СМИ и сети Интернет популярность. Более того, участие в публичных мероприятиях с рассказами о преступлении может принести им доход, как и опубликование книг и мемуаров», — передают его слова «Известия».

Согласно документы, подобные денежные вознаграждения фактически являются платой за совершенное преступление, что противоречит здравому смыслу и основам нравственности. За нарушение этих норм для журналистов и издателей будут предусмотрены крупные штрафы.

Ранее американская развлекательная компания Netflix проявила интерес к фильму про Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк». В 2000 году Мохов предложил двум девушкам 14 и 17 лет подвезти их до дома, но увез за город, где держал в подвале 3,5 года, напоминает RT. Старшая трижды беременела от маньяка. За это деяние он был приговорен к 17 годам заключения и освободился из тюрьмы 3 марта 2021 года, передает телеканал 360. Спустя несколько дней в Сети появилась информация о том, что в ресторане с маньяком встретилась Ксения Собчак, которая, впрочем, незамедлительно опровергла эти сведения. Интервью с Моховым вышло на youtube-канале телеведущей 22 марта. После этого Главное следственное управление СК России пообещало провести процессуальную проверку фильма.