В КПРФ раскрыли, куда уходят сэкономленные на пенсионерах деньги

Пенсии россиян вывозятся в офшоры, считает Обухов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Деньги, которые правительство сэкономило на выплатах работающим пенсионерам, вывозят из страны олигархи. Об этом заявил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

По его словам, с того момента, как была приостановлена индексация пенсий работающим россиянам, государству удалось сэкономить около 5 трлн рублей. «За это же время на эту же сумму вывезено из Российской Федерации незаконно различных капиталов. Нужно перекрыть все офшорные лазейки. Не должно быть так, что даже госкомпании и прочие крупные экономические структуры только до 5 трлн рублей прибыли вывозят ежегодно в офшоры», — передает его слова официальный сайт КПРФ.

Он отметил, что КПРФ настаивает на индексации пенсий работающим россиянам, а также предлагает ввести минимальный размер выплат пенсионерам в 25 тысяч рублей. По словам Обухова, в России для этого есть все возможности, однако необходимо «умерить аппетиты» миллиардеров в стране.

Ранее Обухов заявлял, что богатейших людей России следует обложить дополнительным налогом, чтобы повысить в стране пенсии и ликвидировать проблему бедности. А лидер КПРФ Геннадий Зюганов потребовал отменить российскую пенсионную форму. Во время 18-го съезда партии, политик выразил мнение, что возраст выхода на пенсию должен быть возвращен к предыдущим значениям.