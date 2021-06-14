Ростуризм: в России расширили кешбэк за путевки в детский лагерь

Россияне, которые приобрели путевки в детские лагеря до старта программы детского туристического кешбэка 25 мая, с 15 июня могут начать оформлять заявки на возврат 50% стоимости поездки. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
«Отдельно хочу заметить, что по поручению президента мы также компенсируем часть затрат родителям, которые приобрели путевки до запуска программы детского кешбэка, то есть до 25 мая. С 15 июня до 20 октября можно будет подать заявку на возврат части средств на сайте госуслуг», — рассказала она «Известиям».
Ранее сообщалось, что в течение лета родители смогут приобретать путевки в детские лагеря и получать возврат в размере 50% от ее стоимости. Программа стартовала 25 мая. Выбрать и оплатить предложение лагеря, туроператора или агрегатора необходимо до 31 августа. При этом вернуться из лагеря можно будет вплоть до 15 сентября. В программе участвуют государственные и коммерческие лагеря детского отдыха. Акция «детского» кешбэка действует по аналогии с туристическим кешбэком за путешествия внутри РФ, пишет «
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