В ЛНР обвинили Украину в новых обстрелах республики

Войска непризнанной ЛНР обвинили армию Украины в нарушении режима прекращения огня. По данным Луганского представительства Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), Украина за сутки сделала три обстрела.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня», — заявил РИА «Новости» представитель СЦКК. Он не привел каких-либо подробностей о возможных обстрелах.
Полный запрет на открытие огня в Донбассе вступил в силу в июле. За нарушение перемирия существует дисциплинарная ответственность. Кроме того, стороны конфликта не должны размещать войска в населенных пунктах или рядом с ними.
Ранее глава непризнанной ДНР Денис Пушилин заявил, что международное сообщество не уделяет достаточно внимания вопросу войны в Донбассе, передает RT. Руководитель самопровозглашенной республики также считает, что власти Украины обсуждают ситуацию с мировыми лидерами, но не идут на контакт с руководством непризнанных ДНР и ЛНР.
Подписывайтесь на URA.RU в