07 ноября 2021

В ЛНР обвинили Украину в новых обстрелах республики

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие IV Евроазиатского чемпионата по снайпингу-2021 на площадке полигона Свердловского учебного центра ЦВО. Екатеринбург, оружие, стрельба, стрельбище, снайпер, винтовка, огнестрельное оружие, снайперская винтовка, камуфляжная одежда, камуфляж, чемпионат по снайпингу
Войска Украины, по словам представителя ЛНР, нарушают перемирие в Донбассе Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Войска непризнанной ЛНР обвинили армию Украины в нарушении режима прекращения огня. По данным Луганского представительства Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), Украина за сутки сделала три обстрела.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня», — заявил РИА «Новости» представитель СЦКК. Он не привел каких-либо подробностей о возможных обстрелах.

Полный запрет на открытие огня в Донбассе вступил в силу в июле. За нарушение перемирия существует дисциплинарная ответственность. Кроме того, стороны конфликта не должны размещать войска в населенных пунктах или рядом с ними.

Ранее глава непризнанной ДНР Денис Пушилин заявил, что международное сообщество не уделяет достаточно внимания вопросу войны в Донбассе, передает RT. Руководитель самопровозглашенной республики также считает, что власти Украины обсуждают ситуацию с мировыми лидерами, но не идут на контакт с руководством непризнанных ДНР и ЛНР.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...