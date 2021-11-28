Власти Кузбасса не дают прессе освещать взрыв на шахте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с погибшими на шахтк
Журналисты не смогли попасть на похороны и пообщаться с выжившими шахтерами Фото:
новость из сюжета
В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие

Власти Кемеровской области запретили журналистам общаться с горняками, пострадавшими во время пожара на шахте «Листвяжная». В пресс-службе администрации регионального правительства уточнили, что от Минздрава РФ поступил приказ «лечить, а не превращать пациентов в клоунов». Впоследствии власти Кемеровской области отказались от своих слов.

«У нас категорический приказ Минздрава Российской Федерации лечить, а не превращать пациентов в клоунов. Поэтому даже, видите, у нас полицейские стоят на входе», — цитирует пресс-службу администрации правительства Кузбасса «Новая газета».

Статья по теме
Как шахтеры «Листвяжной» гибнут за 30-50 тысяч рублей в месяц

После того как корреспондент издания попросил показать ему соответствующий документ от Минздрава РФ, другой представитель кемеровских властей сообщил, что его коллега «ошибся». «Подобного приказа нет. К пострадавшим не пускают по рекомендации врачей», — заявил он. Сейчас многие из выживших шахтеров находятся в Областной клинической больнице скорой помощи имени Подгорбунского.

По информации издания, большинство журналистов не смогло попасть на отпевания и похороны погибших горняков. В администрации правительства Кузбасса им отказались сообщить дату погребения. О том, что церемония прощания состоялась, корреспонденты узнали постфактум из текста РИА «Новости». В пресс-службе администрации регионального правительства уточнили, что власти не передавали агентству информацию о дате похорон. Кроме того, семьи погибших не дали согласия на присутствие на церемонии журналистов.

Авария на угольной шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября. В результате взрыва погибли 52 человека, еще 63 пострадали. Врио главы МЧС Александр Чуприян уточнил, что причиной смерти горняков стала высокая концентрация окиси углерода. Одна из возможных причин взрыва — выброс метана. В Ростехнадзоре уточнили, что эта версия не является ни основной, ни второстепенной. Шахтеры сообщили, что руководство шахты заклеивало скотчем газоанализаторы, чтобы они не показывали реальный уровень метана в шахте. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности сотрудников Ростехнадзора. Суд также арестовал директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...