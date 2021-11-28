Власти Кузбасса не дают прессе освещать взрыв на шахте

Журналисты не смогли попасть на похороны и пообщаться с выжившими шахтерами Фото: Максим Серков © URA.RU

новость из сюжета В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие

Власти Кемеровской области запретили журналистам общаться с горняками, пострадавшими во время пожара на шахте «Листвяжная». В пресс-службе администрации регионального правительства уточнили, что от Минздрава РФ поступил приказ «лечить, а не превращать пациентов в клоунов». Впоследствии власти Кемеровской области отказались от своих слов.

«У нас категорический приказ Минздрава Российской Федерации лечить, а не превращать пациентов в клоунов. Поэтому даже, видите, у нас полицейские стоят на входе», — цитирует пресс-службу администрации правительства Кузбасса «Новая газета».

После того как корреспондент издания попросил показать ему соответствующий документ от Минздрава РФ, другой представитель кемеровских властей сообщил, что его коллега «ошибся». «Подобного приказа нет. К пострадавшим не пускают по рекомендации врачей», — заявил он. Сейчас многие из выживших шахтеров находятся в Областной клинической больнице скорой помощи имени Подгорбунского.

По информации издания, большинство журналистов не смогло попасть на отпевания и похороны погибших горняков. В администрации правительства Кузбасса им отказались сообщить дату погребения. О том, что церемония прощания состоялась, корреспонденты узнали постфактум из текста РИА «Новости». В пресс-службе администрации регионального правительства уточнили, что власти не передавали агентству информацию о дате похорон. Кроме того, семьи погибших не дали согласия на присутствие на церемонии журналистов.

Авария на угольной шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября. В результате взрыва погибли 52 человека, еще 63 пострадали. Врио главы МЧС Александр Чуприян уточнил, что причиной смерти горняков стала высокая концентрация окиси углерода. Одна из возможных причин взрыва — выброс метана. В Ростехнадзоре уточнили, что эта версия не является ни основной, ни второстепенной. Шахтеры сообщили, что руководство шахты заклеивало скотчем газоанализаторы, чтобы они не показывали реальный уровень метана в шахте. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности сотрудников Ростехнадзора. Суд также арестовал директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова.