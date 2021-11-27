Как Кузбасс пережил взрыв в «Листвяжной»: «Может они спаслись?!»

Местные жители третий день идут в центр города, чтобы почтить память погибших односельчан Фото: Максим Серков © URA.RU

статья из сюжета В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие

На угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области возобновились спасательные работы после паузы из-за опасности возгорания метана. После разведки горноспасателей 27 ноября нашли еще шесть тел (три горноспасателя и три шахтера). По словам источников URA.RU, надежды на то, что хоть кто-то из шахтеров остался в живых — практически нет.

Несмотря на это жители близлежащих поселков верят в чудо — что кто-то из шахтеров еще остался в живых. URA.RU пообщалось с теми, кто знаком с шахтерами, заживо погребенными под землей. Подробности — в репортаже URA.RU.

Начиная с 25 ноября у КПП шахты «Листвяжная» работают журналисты со всей России. Некоторые редакции привезли в Кузбасс несколько бригад, чтобы полномасштабно освещать ЧП Фото: Максим Серков © URA.RU

Белово, Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий и Грамотеино — это населенные пункты, с которых ежедневно собирают шахтеров на смену в «Листвяжную». «20 человек в одном поселке, еще 15 — в другом. Кто не успел, опоздал или не вышел на работу — сначала получит по шапке, а потом и лишат зарплаты за день», — рассказывают жители Грамотеино. Большая часть шахтеров живет именно здесь, так как шахта «Листвяжная» располагается на окраине поселка.

Сейчас из-за ЧП на шахте работы приостановлены, но зарплату шахтеры продолжат получать. По словам кемеровчан, угольный разрез и шахта для мужского населения уже давно являются единственным достойным способом заработка.

Приличной в этом районе Кемеровской области считается зарплата в 30-50 тысяч рублей. При этом получаемые доходы не соответствуют потенциальным рискам от работы.

«Существует техника безопасности и различные протоколы, по которым после сигнала о превышении метана необходимо покидать шахту. Но на самом деле эти детекторы порой срабатывают на такие мизерные превышения концентрации метана, что бригадир часто на это закрывает глаза. Да и если ты один раз выйдешь, второй раз выйдешь из шахты — на третий раз тебя могут уже самого не пустить, так как ты не работаешь», — отметил один из собеседников, знакомых с работой шахтеров.

В самом поселке Грамотеино проживает не больше 12 тысяч человек. В центр — к аллее шахтерской славы — местные несут цветы к мемориалу горноспасателей в память о погибших. Его установили после прошлого ЧП на шахте в 2000 году, когда погибло меньше шахтеров и спасателей.

На территорию шахты не пускают посторонних, однако машины МЧС и других спецслужб въезжают туда каждый час Фото: Максим Серков © URA.RU

Трагедия, в очередной раз встряхнувшая шахтерский регион и всю страну, произошла 25 ноября, но цветы несут сюда до сих пор. Большая часть из пришедших — люди, которые лично знали погибших. Каждый из тех, кто пришел в аллею шахтерской славы, подходил к мемориалу. Молодые люди просто стояли молча, взрослые женщины, которые приходили в основном компаниями, обсуждали произошедшее ЧП.

К скорбящим 26 ноября присоединился и кемеровский губернатор Сергей Цивилев, который уже третьи сутки находится в оперативном штабе на территории шахты. Он выезжал на несколько часов в Кемерово, где встречался с выжившими шахтерами и спасателями. После чего вернулся на «Листвяжную», где возобновилась спасательная операция.

Односельчане рассказали URA.RU что погибли в основном молодые парни, которым было негде работать в поселке, а поступить в университет и уехать в крупный город у них не было возможности. По их словам, у большинства жителей просто не хватает средств на оплату обучения детей в вузах. Именно поэтому выпускники школ поступают в местные колледжи или сразу идут трудиться в шахту разнорабочими на должности, где не требуется специальное образование.

Компания «СДС-Уголь» выплатит по миллиону рублей всем близким родственникам погибших в результате взрыва и пожара в шахте «Листвяжная» Фото: Максим Серков © URA.RU

«Я сам работал на шахте, но недавно ушел на пенсию. В списке погибших есть как минимум пять человек, с кем я когда-то работал. Первый день после ЧП был как в тумане. Недавно узнал, что у знакомого, который работает на шахте, там умер сын. До сих пор не позвонил ему. Не знаю, что ему сказать. Даже слов подобрать не могу», — рассказал мужчина во время прогулки по аллее.

Там же можно встретить женщин, которые гуляют с маленькими детьми. Но все разговоры и обсуждения сводятся к одному — ЧП на шахте. Одна из женщин в разговоре отметила, что в шахте под завалами находится ее внук. «Еще не известно, погиб он там или нет. Еще не достали ведь. Я верю, всякое бывает. Может спрятались в какой-нибудь закуток. Может они спаслись?!» — надеется она. При этом женщина уточнила, что еще не звонила родственникам с вопросами о результатах поисков, так как не хочет накалять ситуацию.

При этом официально подтвержденное количество погибших в шахте с каждым днем увеличивается. В первый день, по данным экстренных спецслужб, удалось поднять тела трех погибших. 27 ноября подняли тела еще шести человек. По данным источников URA.RU, на данный момент всех находящихся в шахте можно считать погибшими.

«Чтобы остановить горение в шахту должны были пустить углекислый газ. Это значит, что никто из людей там выжить не смог», — рассказал собеседник.

Кемеровский губернатор Сергей Цивилев уже отметил, что тела шахтеров будут переданы родственникам не раньше 29 ноября. По неподтвержденным данным, первые похороны погибших спасателей в шахте пройдут уже 28 ноября. URA.RU продолжит следить за развитием событий.

Цветы к мемориалу на аллее шахтерской славы в Грамотеино несут уже третий день Фото: Максим Серков © URA.RU

Местные жительницы рассказывают, что в шахте погибли преимущественно молодые парни. Некоторые из них пошли работать на шахту из-за отсутствия других вариантов Фото: Максим Серков © URA.RU

Представители руководства шахты у входа на территорию организовали импровизированный мемориал. К нему уже начали нести цветы бывшие и действующие сотрудники Фото: Максим Серков © URA.RU

Работа оперативного штаба по разрешению ЧП продолжается глубоким вечером Фото: Максим Серков © URA.RU