ПФР потребовал от части россиян подтверждать право на выплаты

Пенсионерам Красноярского края разослали уведомления с просьбой подтвердить наличие иждивенцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отделение Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю попросило жителей региона подтвердить право на получение доплаты к пенсии. В ведомстве уточнили, что уведомлением разослали пенсионерам, детям которых вскоре исполнится 18 лет.

«ПФР информирует: вам необходимо подтвердить право на получение повышенной фиксированной выплаты к пенсии за иждивенца до 01.01.2022 г. Информация о порядке продления — на сайте ПФР», — цитирует СМС-сообщение официальный сайт ОПФР по Красноярскому краю.

В отделении напомнили, что пенсионеры, у которых есть несовершеннолетние дети, получают фиксированную выплату к страховой пенсии. Как только ребенку исполняется 18 лет, родители должны подтвердить, что он находится у них на иждивении. Для этого в ПФР предоставляется справка о совместном проживании и сведения о доходах членов семьи. Документы должны подтверждать, что именно родители являются основным источником средств к существованию ребенка.

Доплату могут получать пенсионеры, дети которых проходят обучение по очной форме. Чтобы подтвердить это, родители должны предоставить справку из образовательной организации. Если студента отчисляют или переводят на иную форму обучения, то об этом также нужно уведомить ПФР.

Ранее URA.RU сообщало, что три категории россиян ждет индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии. Рассчитывать на нее могут пожилые люди, которые недавно закончили работать, и те, кому в ноябре исполнилось 80 лет. Также индексация коснется пенсионеров, которые подавали заявление на перерасчет в связи с наступлением новых обстоятельств. Например, если у пожилого человека увеличилось число иждивенцев.